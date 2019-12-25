В Смольном определили подрядчиков для проведения дорожного ремонта на 6 млрд рублей

Весь комплекс работ необходимо завершить до конца ноября 2024 года.

Дирекция транспортного строительства (ДТС) подвела итоги тендеров на дорожный ремонт в Северной столице. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, контракты по 2,998 млрд рублей заключат с АО "ВАД" и ООО СК "Орион Плюс".

Оба победителя выступают постоянными подрядчиками дорожного ремонта в городе. На этот раз "ВАД" проведёт работы в северных административных районах, а СК "Орион Плюс" − в южных.

Весь комплекс работ необходимо завершить до конца ноября 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что продолжение проспекта Ветеранов начали строить в Петербурге.

Фото: Piter.TV