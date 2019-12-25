Продолжение проспекта Ветеранов начали строить в Петербурге

В Северной столице началось строительство продолжения проспекта Ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба компании Setl Group, которая осуществляет работы.
Дорожное полотно протянется на участке в 1,2 км от проспекта Будённого до Красносельского шоссе. Там организуют четырёхполосную дорогу с велодорожками, остановками общественного транспорта и пешеходными тротуарами. Кроме того, у рядом с Красносельским шоссе появится подземный переход.
Примерные сроки окончания работ намечены на осень 2025 года.
Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть и Петербург отремонтируют дороги к трём крупным садоводствам.
Фото: Setl Group
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