Продолжение проспекта Ветеранов начали строить в Петербурге

Дорожное полотно протянется на участке в 1,2 км от проспекта Будённого до Красносельского шоссе.

В Северной столице началось строительство продолжения проспекта Ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба компании Setl Group, которая осуществляет работы.

Дорожное полотно протянется на участке в 1,2 км от проспекта Будённого до Красносельского шоссе. Там организуют четырёхполосную дорогу с велодорожками, остановками общественного транспорта и пешеходными тротуарами. Кроме того, у рядом с Красносельским шоссе появится подземный переход.

Примерные сроки окончания работ намечены на осень 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть и Петербург отремонтируют дороги к трём крупным садоводствам.

Фото: Setl Group

