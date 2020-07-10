Ленобласть и Петербург отремонтируют дороги к трём крупным садоводствам

В общей сложности на ремонт дорожного покрытия направили 1,3 млрд рублей.

На трёх муниципальных дорогах Ленобласти, которые ведут к крупным садоводческим массивам, вскоре пройдёт дорожный ремонт. Об этом сообщил Telegram-канал Dorogi_lo.

Работы проходят в рамках соглашения между 47-ым регионом и Петербургом. Они затронут проезжую часть на участке Выборгскго шоссе, ведущего к Пасторскому озеру в Всеволожском районе, а также въезд в массив "Красницы" в Гатчинском районе и участок подъезда к Славянке в Кировском районе. На данный момент ремонт по тому же соглашению идёт на дороге Чаша – Кремено Гатчинского района, подъезде к деревне Захожье Тосненского района и Ящера – Кузнецово Лужского района.

Соглашение действует 3 года. В него вошли 21 региональная дорога Ленинградской области области и 64 муниципальных трассы. В общей сложности на ремонт дорожного покрытия направили 1,3 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что пожарным частям Ленобласти предоставили новую технику.

Фото: Telegram / Dorogi_lo