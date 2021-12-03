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Пожарным частям Ленобласти предоставили новую технику
Сегодня, 12:55
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Пожарным частям Ленобласти предоставили новую технику

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Пожарные автомобили получили отряды Государственной противопожарной службы Бокситогорского, Волховского, Всеволожского Выборгского, Гатчинского, Кировского, Лужского районов. 

Ключи от восьми пожарно-спасательных автомобилей передал подразделениям "Леноблпожспас" губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Кировский район. Об этом рассказали в региональной администрации.

Пожарные автомобили получили отряды Государственной противопожарной службы Бокситогорского, Волховского, Всеволожского Выборгского, Гатчинского, Кировского, Лужского районов. 

Все машины – повышенной проходимости: 6 пожарных автомобилей, автолестница и пожарно-насосная станция. Стоимость техники – 122,6 млн рублей, она приобретена в рамках областной программы "Безопасность Ленинградской области".

Недавно в  Ленинградской области начал работать совет при губернаторе по улучшению качества жизни.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: мчс, пожарные
Категории: Лента новостей,

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