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В Ленинградской области начал работать совет при губернаторе по улучшению качества жизни
Сегодня, 12:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградской области начал работать совет при губернаторе по улучшению качества жизни

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Совет будет рассматривать вопросы и вырабатывать рекомендации, направленные на повышение качества жизни в регионе.

В Ленинградской области начал работать совет при губернаторе по улучшению качества жизни. Распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщила региональная администрация. 

Совет будет рассматривать вопросы и вырабатывать рекомендации, направленные на повышение качества жизни в регионе, повышение качества и доступности услуг в социальной сфере, внедрение человекоцентричной культуры в региональном государственном управлении.

В состав совета вошли руководители  органов исполнительно власти, профессиональных союзов, научных, образовательных, общественных социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ранее стало известно, что в Ленобласти начали уборку ранних овощей.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: адександр дрозденко, совет
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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