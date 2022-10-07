Совет будет рассматривать вопросы и вырабатывать рекомендации, направленные на повышение качества жизни в регионе.

В Ленинградской области начал работать совет при губернаторе по улучшению качества жизни. Распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщила региональная администрация.

Совет будет рассматривать вопросы и вырабатывать рекомендации, направленные на повышение качества жизни в регионе, повышение качества и доступности услуг в социальной сфере, внедрение человекоцентричной культуры в региональном государственном управлении.

В состав совета вошли руководители органов исполнительно власти, профессиональных союзов, научных, образовательных, общественных социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ранее стало известно, что в Ленобласти начали уборку ранних овощей.

Фото: администрация Ленобласти