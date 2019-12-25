В Ленобласти начали уборку ранних овощей

Пока идет выборочный, ручной сбор овощей, с понедельника планируется приступить к массовому сбору ранних овощей комбайнами.

Уборку ранних овощей начали хозяйства Всеволожского, Гатчинского и Ломоносовского районов Ленобласти. Собраны первые 58 тонн капусты, свеклы, кабачков и зеленных культур. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.

Пока идет выборочный, ручной сбор овощей, с понедельника планируется приступить к массовому сбору ранних овощей комбайнами. Овощи поступают на оптово-распределительные базы для реализации в торговые сети региона.

Объем бюджетной поддержки растениеводства в 2023 году в Ленобласти составляет более 1,4 млрд рублей, технической и технологической модернизации – 610 млн рублей.

Ранее на Piter.tv: НКО из Ленобласти получат грантовую поддержку от региона.

Фото: администрация Ленобласти