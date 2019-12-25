НКО из Ленобласти получат грантовую поддержку от региона

Сумма грантовой поддержки составляет 62,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.
По словам Екатерины Путронен, руководителя Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, в этом году увеличилось количество отборов в конкурс, впервые были организованы муниципальные этапы.
Основная задача – создать широкую сеть организаций, работающих как на региональном, так и на районном уровне, чтобы больше активные жители могли получить поддержку.
После проверки соответствия заявок требованиям конкурса к работе приступит комиссия из экспертов. Победители будут объявлены в августе.
Ранее сообщалось, что любителей исторических баталий в Приозерске ждет "КорелаИгрофест".
Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области
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