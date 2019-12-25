НКО из Ленобласти получат грантовую поддержку от региона

В общей сложности 87 социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области подали заявки на реализацию общественных инициатив. Теперь они получат грант для дальнейшей работы.

Сумма грантовой поддержки составляет 62,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

По словам Екатерины Путронен, руководителя Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, в этом году увеличилось количество отборов в конкурс, впервые были организованы муниципальные этапы.

Основная задача – создать широкую сеть организаций, работающих как на региональном, так и на районном уровне, чтобы больше активные жители могли получить поддержку.

После проверки соответствия заявок требованиям конкурса к работе приступит комиссия из экспертов. Победители будут объявлены в августе.

Ранее сообщалось, что любителей исторических баталий в Приозерске ждет "КорелаИгрофест".

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области