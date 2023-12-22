Бастрыкин заинтересовался незаконной перепланировкой в доме Розенштейна на Петроградской стороне

В 2021 году в квартире дома снесли несущие перегородки и разрушенные арки, имевшие архитектурную ценность.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о незаконной перепланировке в доходном доме К. И. Розенштейна в Петербурге, который является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 4 мая.

Речь идет о перепланировке семикомнатной коммунальной квартиры в доме Розенштейна. В 2021 году в ней снесли несущие перегородки и разрушенные арки, имевшие архитектурную ценность. Эти действия не согласовали с администрацией города, при этом собственником в управляющей компании незаконно получено предписание о демонтажных работах. Отмечается, что квартиру поделят на 11 студий с отдельными санузлами. Это создаст повышенную нагрузку на систему водоотведения и может привести к коммунальной аварии.

На данный момент из-за внесенных изменений межэтажное перекрытие в другом жилом помещении уже просело на 7 сантиметров, что является угрозой его обрушения. Кроме того, продажа студий реализуется по мошеннической схеме, по которой ответственность за незаконную перепланировку понесет приобретатель недвижимости.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову представить доклад о ходе и результатах начатой процессуальной проверки. Пресс-служба СК РФ

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Фото: Wikimedia Commons (Alex Fedorov)