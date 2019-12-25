Любителей исторических баталий в Приозерске ждет "КорелаИгрофест"

В этом году праздник посвящен старинным и современным играм: подвижным и интеллектуальным. Гостей ждут игра-реконструкция "Потешные баталии", тематические настольные и интерактивные игры, творческие мастер-классы и викторины.

Мастер-классы по историческим танцам, "Потешная баталия" и соколиное шоу: 15 июля в крепости "Корела" в Приозерске пройдет фестиваль "КорелаИгрофест". О программе рассказали в администрации Ленобласти.

В этом году праздник посвящен старинным и современным играм: подвижным и интеллектуальным. Гостей ждут игра-реконструкция "Потешные баталии", тематические настольные и интерактивные игры, творческие мастер-классы и викторины.

В "Потешной баталии" примут участие все желающие: предварительно для участников пройдет рекрутский набор. Игроки выберут себе полк, получат специальное "мягкое" оружие, пройдут обучение и покажут себя в сражении.

С 11:00 до 18:00 будут работать тематические игровые зоны: "Игровая площадка", "Настольные игры", "Игровые мастер-классы", "Лекторий".

Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечит трио деревянных духовых инструментов "Quod libet" – они исполнят шуточное музыкальное попурри из классических и современных композиций. Гостей также ждет выступление артистов театра исторического танца "Монплезир", барабанное шоу и шоу-программа "Сокольничий и сокол".

Познакомиться с программой и приобрести билеты можно на сайте Музейного агентства Ленинградской области.

Также на выходных в выборгском парке "Монрепо" пройдет фестиваль "Дачные сезоны в Монрепо".

Фото: администрация Ленобласти