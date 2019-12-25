В выборгском парке "Монрепо" пройдет фестиваль, посвященный дачам

Театрально-музыкальный фестиваль "Дачные сезоны в Монрепо" пройдет в Выборге 15 июля. Мероприятие перенесет посетителей в эпоху XIX-XX веков.

Посетители смогут увидеть практические экскурсии и стать свидетелями дачных сцен. Демонстрации будут проводиться сотрудниками музея. Экскурсии будут проводиться в 13:00 и 16:00, стоимость билетов 400 рублей для взрослых и 200 рублей для детей. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Монрепо".

Дача – уникальное русское явление. Первые дачи появились во времена правления Петра I. Чтобы держать под рукой дворян, Петр I выделил им участки земли вдоль петергофской дороги.

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Фото: Piter.TV