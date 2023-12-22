Михайловский и Летний сады вновь открыты для петербуржцев после просушки

Были обновлены дорожки и ограды, специалисты провели обрезку деревьев, освободили скульптуры от зимних футляров.

В Петербурге Летний и Михайловский сады Русского музея вновь открылись для горожан и туристов после весенней просушки. Об этом 5 мая пишет телеканал "Санкт-Петербург".

За это время сады подготовили к новому сезону. Были обновлены дорожки и ограды, специалисты провели обрезку деревьев, освободили скульптуры от зимних футляров.

На данный момент в главных садах Петербурга цветут крокусы, примулы, морозник, пролеска, гиацинты и тюльпаны. Растения смогут порадовать даже случайного посетителя.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе, Павловске и Царском Селе также раскрыли скульптуры от хлопковой ткани. Парки для прогулок уже начинают открываться, большая часть из них заработала с 1 мая.

Фото: пресс-служба Смольного