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Михайловский и Летний сады вновь открыты для петербуржцев после просушки
Сегодня, 17:29
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Михайловский и Летний сады вновь открыты для петербуржцев после просушки

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Были обновлены дорожки и ограды, специалисты провели обрезку деревьев, освободили скульптуры от зимних футляров.

В Петербурге Летний и Михайловский сады Русского музея вновь открылись для горожан и туристов после весенней просушки. Об этом 5 мая пишет телеканал "Санкт-Петербург"

За это время сады подготовили к новому сезону. Были обновлены дорожки и ограды, специалисты провели обрезку деревьев, освободили скульптуры от зимних футляров. 

На данный момент в главных садах Петербурга цветут крокусы, примулы, морозник, пролеска, гиацинты и тюльпаны. Растения смогут порадовать даже случайного посетителя. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе, Павловске и Царском Селе также раскрыли скульптуры от хлопковой ткани. Парки для прогулок уже начинают открываться, большая часть из них заработала с 1 мая.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: весенняя просушка, летний сад, михайловский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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