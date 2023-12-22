Специалисты приступили к раскрытию скульптур от хлопковой ткани в Петербурге

Для прогулок городские парки откроются после апрельской просушки.

В Петербург пришла долгожданная весна. Специалисты приступили к раскрытию скульптур от хлопковой ткани и специальных футляров. Работы проводятся в "Петергофе", Павловске, "Царском Селе" и в Летнем саду Русского музея. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Для прогулок городские парки откроются после апрельской просушки. Все петербуржцы и туристы смогут попасть в сады и заповедники с 1 мая. Отметим, что в концу лета во Фрунзенском районе появится новый парк.

В Петербурге запустили регулярный водный маршрут "Речной вокзал – причал Эрмитаж", сообщила пресс-служба Комитета по транспорту. С 27 апреля теплоходы СПК "Метеор" и ПК "Грифон" будут совершать для пассажиров два рейса ежедневно.

Ранее мы писали, что первый в 2024 году "Метеор" доставил пассажиров в Петергоф.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга