В Смольном состоялось заседание антитеррористической комиссии

На встрече отмечалось, что обстановка в Петербурге остается стабильной и контролируемой.

Сегодня, 28 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Смольном. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

На встрече отмечалось, что обстановка в Петербурге остается стабильной и контролируемой. Массовых беспорядков, конфликтов на межнациональной почве не допускают. Участники заседания, руководители региональных и федеральных исполнительных органов государственной власти, обсудили вопросы противодействия терроризму, в частности, "обеспечение безопасности и принимаемые меры по усилению антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения выборов президента РФ", которые состоятся 15-17 марта.

Губернатор подчеркнул необходимость продолжения работы в социальных сетях, которая формирует у петербуржцев, и прежде всего у молодежи, взгляды, убеждения и ценности, направленные на неприятие терроризма, его идеологии, целей и методов. Глава города обратил внимание, что контент должен быть доступными убедительным для восприятия. Пресс-служба Смольного

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Фото: пресс-служба Смольного