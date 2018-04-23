С начала года в бюджет Петербурга поступило 825 млрд рублей

96,5% из них составили собственные налоговые и неналоговые доходы, 3,5% – поступления из федерального бюджета.

Губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства рассмотрел итоги исполнения бюджета Петербурга за 9 месяцев 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 30 октября.

С начала года бюджет Северной столицы пополнился на 825 млрд рублей – 78,7% от годового плана. 96,5% из них составили собственные налоговые и неналоговые доходы, 3,5% – поступления из федерального бюджета.

Израсходовано из бюджета города 735 млрд рублей (61,5% от плана), что на 151 млрд больше, чем год назад. 186,6 млрд рублей ушло на национальную экономику, 176,6 млрд – на образование, 135,3 млрд – на социальную политику, 82,4 млрд – на здравоохранение и 62,6% – на ЖКХ.

Ранее на Piter.TV: расходы бюджета планируют сократить в Петербурге до 1,2 трлн рублей.

Фото: Piter.TV