Колокольню Смольного собора высотой 170 метров планируют построить в Петербурге

Во вторник, 6 июня, на заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга обсудили строительство колокольни Смольного собора. Чиновники предложили изменить место возведения.
Поначалу колокольню планировали построить недалеко от Смольного собора. От идеи отказались из-за того, что работы могут привести к разрушению части исторических зданий.
Исследование вопроса о месте возведения колокольни продолжается.
Фото: Телеграм / Санкт-Петербург online | Saintpgo
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