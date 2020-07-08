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Колокольню Смольного собора высотой 170 метров планируют построить в Петербурге
Вчера, 22:39
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Колокольню Смольного собора высотой 170 метров планируют построить в Петербурге

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Поначалу колокольню планировали построить недалеко от Смольного собора.

Во вторник, 6 июня, на заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга обсудили строительство колокольни Смольного собора. Чиновники предложили изменить место возведения. 

Поначалу колокольню планировали построить недалеко от Смольного собора. От идеи отказались из-за того, что работы могут привести к разрушению части исторических зданий. 

Исследование вопроса о месте возведения колокольни продолжается.

Фото: Телеграм / Санкт-Петербург online | Saintpgo

Теги: растрелли, смольный правительство, строительство колокольни
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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