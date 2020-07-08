Колокольню Смольного собора высотой 170 метров планируют построить в Петербурге

Поначалу колокольню планировали построить недалеко от Смольного собора.

Во вторник, 6 июня, на заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга обсудили строительство колокольни Смольного собора. Чиновники предложили изменить место возведения.

Поначалу колокольню планировали построить недалеко от Смольного собора. От идеи отказались из-за того, что работы могут привести к разрушению части исторических зданий.

Исследование вопроса о месте возведения колокольни продолжается.

Фото: Телеграм / Санкт-Петербург online | Saintpgo