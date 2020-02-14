Смольный усилит контроль за качеством продукции петербургских сервисов доставки

В лаборатории Центра контроля качества товаров, работ и услуг могут начать тестировать продукцию поставщиков.

В связи с заражением петербуржцев ОКИ в результате потребления продукции "Грин Бокса" Смольный планирует усилить контроль за качеством блюд сервисов доставки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города в пятницу, 15 сентября.

Петербуржцы и гости нашего города должны быть уверены в безопасности и качестве продуктов, которые они покупают в магазинах или заказывают в службах доставки. Правительство города внимательно следит за ситуацией. Пресс-служба Смольного

В лаборатории Центра контроля качества товаров, работ и услуг могут начать тестировать продукцию поставщиков крупнейших сервисов доставки. Кроме того, правительство Северной столицы приглашает их представителей к совместной работе по созданию дополнительных инструментов контроля качества еды ради здоровья и безопасности горожан.

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Фото: Piter.TV