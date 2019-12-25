Суд приостановил деятельность заведения общепита на Просвещении на 30 суток

Петербургская прокуратура выявила нарушения при организации общественного питания. Теперь заведение не сможет работать 30 суток.

Прокуратура Выборгского района провела проверку исполнения федерального законодательства при организации общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, при проверке заведения в доме 25 на проспекте Просвещения были выявлены нарушения санитарных требований.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по статьи 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований организации питания населения). Суд принял решение приостановить деятельность заведения на 30 суток.

Ранее сообщалось, что деятельность компании "Грин Бокс" приостановили на 2 месяца по решению суда.

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