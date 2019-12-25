Суд приостановил деятельность заведения общепита на Просвещении на 30 суток

Прокуратура Выборгского района провела проверку исполнения федерального законодательства при организации общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, при проверке заведения в доме 25 на проспекте Просвещения были выявлены нарушения санитарных требований.
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по статьи 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований организации питания населения). Суд принял решение приостановить деятельность заведения на 30 суток.
Ранее сообщалось, что деятельность компании "Грин Бокс" приостановили на 2 месяца по решению суда.
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