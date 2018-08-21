Деятельность компании "Грин Бокс" приостановили на 2 месяца по решению суда

Компанию привлекли к ответственности по статье КоАП РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Решением Приморского районного суда Петербурга деятельность компании "Грин Бокс" приостановлена на 60 суток. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов города.

Компанию, которая занимается производством и доставкой готовой еды, привлекли к ответственности по статье КоАП РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Это произошло после массового отравления продукцией организации в Северной столице.

Представитель АО "Грин Бокс" нарушения признал частично и пояснил, что часть из них уже устранена. Компания попросила приостановить деятельность на месяц, но правосудие вынесло более жёсткое решение.

Напомним, что количество пострадавших от продукции "Грин Бокс" в Петербурге превысило 270 человек, среди них – трое детей. У 56 человек обнаружена сальмонелла. В городских стационарах остаются 137 пострадавших.

Генпрокуратуру просят провести проверку производителей готовой еды после массового отравления в Петербурге.

Фото: Piter.TV