Расходы бюджета планируют сократить в Петербурге до 1,2 трлн рублей

Данные указаны в поправке о внесении изменений в бюджет Северной столицы.

Александр Беглов, губернатор Петербурга, предложил сократить расходы бюджета города в 2023 году на 3,1 млрд рублей: с 1,202 трлн до 1,199 трлн. Данные указаны в поправке о внесении изменений в бюджет Северной столицы.

В документе говорится и о росте доходов. Так, значения увеличатся на 4,1 млрд рублей – итоговая цифра составит 1,097 трлн рублей. Ранее показатель был равен 1,093 трлн рублей.

Кроме того, в пояснительной записке идет речь об увеличении налоговых и неналоговых доходов на 4,2 млрд рублей. Безвозмездные поступления понизятся на 100 млн рублей.

Ранее на Piter.TV: Петербург выделит 234 млн рублей на развитие культурных проектов.

Фото: Piter.TV