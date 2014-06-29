Петербург выделит 234 млн рублей на развитие культурных проектов

Выплаты осуществят в рамках второго конкурса на предоставление субсидий для реализации проектов в сфере культуры искусства.

Из бюджета Петербурга выделят 234 млн рублей на развитие культурных проектов в 25 учреждениях. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале 18 октября.

Выплаты осуществят в рамках второго конкурса на предоставление субсидий для реализации проектов в сфере культуры искусства. Финансирование получат XXIII фестиваль "Международная неделя консерваторий", 23-й международный зимний фестиваль "Площадь Искусств", фестиваль "Дягилев. P. S." и другие.

Кроме того, Пиотровский отметил, что в 2023 году поддержаны 137 заявок на общую сумму более 1 млрд 54 млн рублей на проведение фестивалей, конкурсов и проектов в этой области.

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