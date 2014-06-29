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Петербург выделит 234 млн рублей на развитие культурных проектов
Сегодня, 21:29
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Петербург выделит 234 млн рублей на развитие культурных проектов

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Выплаты осуществят в рамках второго конкурса на предоставление субсидий для реализации проектов в сфере культуры искусства.

Из бюджета Петербурга выделят 234 млн рублей на развитие культурных проектов в 25 учреждениях. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале 18 октября. 

Выплаты осуществят в рамках второго конкурса на предоставление субсидий для реализации проектов в сфере культуры искусства. Финансирование получат XXIII фестиваль "Международная неделя консерваторий", 23-й международный зимний фестиваль "Площадь Искусств", фестиваль "Дягилев. P. S." и другие. 

Кроме того, Пиотровский отметил, что в 2023 году поддержаны 137 заявок на общую сумму более 1 млрд 54 млн рублей на проведение фестивалей, конкурсов и проектов в этой области.

Ранее на Piter.TV: петербургские депутаты утвердили поправки к федеральному закону о КРТ.

Фото: Pxhere

Теги: борис пиотровский, культурные проекты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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