Петербургские депутаты утвердили поправки к федеральному закону о КРТ

Необходимость перемен возникла после принятия закона о КРТ, которым остались недовольны многие обладатели недвижимости в "хрущёвках".

Парламентарии петербургского ЗакСа утвердили поправки к федеральному документу по внесению изменений в закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Решение было принято на заседании в среду, 18 октября.

Текст документа был написан членами общественного штаба по вопросам КРТ. Известно, что депутаты намерены внести изменения в Градостроительный и Жилищный кодексы, а также ряд правок в Налоговый кодекс относительно рассматриваемого вопроса.

Напомним, что необходимость перемен возникла после принятия закона о КРТ, которым остались недовольны многие обладатели недвижимости в "хрущёвках". Изначально региональные депутаты были намерены внести изменения на федеральном уровне, но этого сделать не удалось. Текущий региональный закон будет приостановлен закона до января 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что выплаты парам, прожившим в браке более 50 лет, одобрили в Петербурге.

Фото: Piter.TV