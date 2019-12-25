Суд Петербурга отказал в проведении референдума по вопросу реновации

Власти города заявляют, что не намерены форсировать процесс и будут рассматривать каждую территорию индивидуально, однако конкретные сроки начала реализации программы пока не называются.

Санкт-Петербургский городской суд признал законным решение городской избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы для проведения референдума по вопросу комплексного развития территорий (КРТ). Это решение стало результатом процессуальных нарушений, выявленных комиссией, включая расхождения в документах и ошибки в персональных данных участников. Активисты, выступающие против программы, уже заявили о намерении обжаловать вердикт в апелляционной инстанции, пишет spb.aif.ru.

Закон о комплексном развитии территорий был принят в Петербурге летом 2022 года и предусматривает возможность сноса части хрущёвок, построенных в 1957–1970 годах, с последующим строительством нового жилья. После массового общественного недовольства действие закона было приостановлено, а затем доработано. В начале 2026 года обновленная версия документа вновь вступила в силу.

Весной этого года инициативная группа предложила провести городской референдум об отмене закона и внесенных в него изменений. Несмотря на то что собрание по созданию инициативной группы прошло с участием более чем 470 человек, что превышает установленный законом минимум, избирательная комиссия отказала в регистрации из-за указанных недостатков.

Представители инициативной группы не согласились с решением и обратились в суд, утверждая, что недостатки не являются существенными. Однако суд не поддержал их доводы, что привело к подаче апелляционной жалобы. Тем временем вопрос реализации программы КРТ остается открытым. Власти города заявляют, что не намерены форсировать процесс и будут рассматривать каждую территорию индивидуально, однако конкретные сроки начала реализации программы пока не называются. Эксперты отмечают, что такой осторожный подход может снизить риски, но вызывает беспокойство у жителей, которые могут попасть под программу реновации .

Бельский: запуск программы КРТ в Петербурге не ожидается в ближайшие пять лет.

Фото: Piter.TV