Выплаты парам, прожившим в браке более 50 лет, одобрили в Петербурге

Половину выплат обеспечит казна Северной столицы, а остальные 50% – из казны Ленобласти.

Парламентарии петербургского ЗакСа приняли в первом чтении законопроект о новой выплате, которая будет выдаваться семейным парам, прожившим в браке 75 лет и более. Соответствующее решение было приято на заседании в среду, 18 октября.

Инициатива подразумевает внесение изменений в пункт 33 городского Социального кодекса. Как отметил соавтор инициативы депутат Александр Ржаненков, таких долговечных браков в городе насчитывается немного: 33 пары, живущие вместе 50, 60 или 70 лет, и две семьи, которым 75 лет.

По задумке парламентариев, перечисленные ячейки общества будут получать выплату в качестве подарка на юбилеи в 50, 60, 70 и 75 лет семейной жизниза каждый прожитый вместе год. Отметим, что 50% выплат обеспечит казна Северной столицы, а остальные 50% – из казны Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты одобрили право участникам СВО на пероочерёдный приём в госорганах.

Фото: Piter.TV