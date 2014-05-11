Петербургские депутаты одобрили право участникам СВО на пероочерёдный приём в госорганах

На данный момент право на первоочерёдный приём имеют 10 категорий граждан, в том числе, ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда.

Парламентарии петербургского ЗакСа высказали поддержку законопроекту, дающий право участникам СВО и членам их семей право на приём в городских госорганах без очереди. Инициативу рассмотрели на заседании в среду, 18 октября.

Напомним, что на данный момент право на первоочерёдный приём имеют 10 категорий граждан, в том числе, ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда.

Напомним, что в ЗакСе уже закрепили право на бесплатную юридическую помощь для участников спецоперации и их семей по вопросам защиты их прав и законных интересов. С 1 января 2024 все петербуржцы, имеющие право на бесплатную юрпомощь, смогут оформлять в нотариальных конторах бесплатные доверенности на представление интересов в судах и госорганах.

Ранее ЗакС Петербурга рассмотрел правки, направленные на смягчение закона о КРТ.

Фото: Piter.TV