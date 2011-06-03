ЗакС Петербурга рассмотрел правки, направленные на смягчение закона о КРТ

Инициативы направлены на защиту граждан и финансовую помощь в процессе проведения процедуры расселения.

Депутаты петербургского ЗакСа приняли первом чтении приняли инициативы, направленные на смягчение закона о комплексном развитии территории (КРТ) в соответствии с пожеланиями федеральных властей.

Авторами документа стали Денис Четырбок, Валерий Гарнец и Борис Вишневский. Инициативы направлены на защиту граждан и финансовую помощь в процессе проведения процедуры КРТ. Так, реализация программы не предусматривает налогообложения.

По словам Четырбока, все вопросы относительно вопроса обсуждались с горожанами из разных районов города на Неве. Парламентарии намерены избавиться от зависимости от федерального закона и определять географию расселения своими силами. Кроме того, предполагается, что участие в программе КРТ примет инициативный характер, чтобы избежать ситуаций, когда тех, кто не отдал голос "против" в ходе собрания собственников, автоматически заносят в список согласных с расселением.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге сиротам разрешили вместо квартир брать сертификаты на жилье.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга