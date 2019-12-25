В Петербурге сиротам разрешили вместо квартир брать сертификаты на жилье

Сертификат предоставляет возможность приобрести жилье даже в другом регионе.

Депутаты ЗакСа Петербурга на заседании 11 октября поддержали в третьем чтении законопроект, разрешающий сиротам выбирать между квартирой, которую по достижении 18 лет им предоставляет город, и сертификатом на жилье. Сертификат предоставляет возможность приобрести жилье даже в другом регионе.

Сумма сертификата на жилье для сироты будет составлять около 5,5 миллиона рублей на норму в 33 квадратных метра. Жилье, которое можно приобрести в обмен на сертификат, по условиям программы, должно быть благоустроенное и качественное. Соблюдение требованиям будет проверять специальная комиссия.

Как ожидают в ЗакСе, правом на сертификат в 2024 году воспользуются 20 сирот.

В сентябре стало известно, что в Ленобласти девушка-сирота в течение пяти лет не может получить квартиру.

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