В Ленобласти девушка-сирота в течение пяти лет не может получить квартиру

В следственном управлении СК России по Ленинградской области по данному факту организована процессуальная проверка.

В центральный аппарат СК будет представлен доклад о возможном нарушении прав сироты в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В социальных медиа сообщается, что в Гатчинском районе девушка-сирота в течение пяти лет не может получить положенную ей по закону квартиру. Должностные лица ссылаются на наличие у девушки дома в деревне Волосово, где жил отказавшийся от неё биологический отец. При этом, дом не пригоден для проживания.

В следственном управлении СК России по Ленинградской области по данному факту организована процессуальная проверка.

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