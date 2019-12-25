В "Мире" пока не решила, сохранятся ли скидки на оплату проезда в 2024 году в Петербурге

До 31 декабря в Петербурге действуют скидки для держателей карт платежной системы "Мир".

Платежная система "Мир" пока не приняла решение по поводу сохранения скидок на оплату общественного транспорта в Петербурге в 2024 году. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее глава Северной столицы Александр Беглов принял решение оставить в 2024 действующие тарифы на оплату проезда в общественном транспорте. При этом до 31 декабря в Петербурге действуют скидки для держателей карт платежной системы "Мир". Например, за поездку в метро по Единой карте петербуржца придётся заплатить 47 рублей вместо 70. Будет ли данное предложение актуально в 2024 году, пока не известно.

В компании заявили, что пока что не было принято никакого решения касательно данной в акции в следующем году.

Фото: Piter.tv