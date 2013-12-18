В Петербурге в 2024 году стоимость проезда в общественном транспорте не изменится

На прежнем уровне также сохранится стоимость поездки на пригородных электричках.

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства были утверждены тарифы, попадающие под государственное регулирование. В их числе – размер платы за проезд в общественном транспорте и пользование платными парковками. Также утверждены размеры надбавок на лекарственные препараты и медицинские изделия, сообщили в Смольном.

По решению губернатора стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте в 2024 году не изменится. Действующие тарифы продлены на следующий год. Из городского бюджета будут выделены дополнительные средства для субсидирования расходов перевозчикам. Прежняя стоимость останется и для школьников, студентов и пенсионеров, которые пользуются льготными проездными.

На прежнем уровне сохранится стоимость поездки на пригородных электричках. Разницу перевозчику также компенсирует город.

Кроме того, в 2024 году в Петербурге останется без изменений плата за пользование платной парковкой.

Ранее на Piter.tv: Роман Голованов назначен на пост главы комитета по контролю за имуществом Петербурга. Соответствующее постановление было подписано губернатором города Александром Бегловым.

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Фото: Piter.tv