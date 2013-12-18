Новым руководителем комитета по контролю за имуществом Петербурга станет Роман Голованов

Чиновник официально вступит в новую должность со вторника, 21 ноября.

Роман Голованов назначен на пост главы комитета по контролю за имуществом Петербурга. Соответствующее постановление было подписано губернатором города Александром Бегловым.

Чиновник официально вступит в новую должность со вторника, 21 ноября.

Добавим, что в период с января 2019 по октябрь 2022 года Голованов возглавлял городской комитет по инвестициям. Кроме того, с 2008 по 2018 годы он занимал ряд постов в этом же ведомстве. Наконец, новый глава ККИ выступал в качестве советника губернатора.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге новый начальник ГАТИ.

Фото: Правительство Петербурга