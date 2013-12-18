Новым руководителем комитета по контролю за имуществом Петербурга станет Роман Голованов

Роман Голованов назначен на пост главы комитета по контролю за имуществом Петербурга. Соответствующее постановление было подписано губернатором города Александром Бегловым.
Чиновник официально вступит в новую должность со вторника, 21 ноября.
Добавим, что в период с января 2019 по октябрь 2022 года Голованов возглавлял городской комитет по инвестициям. Кроме того, с 2008 по 2018 годы он занимал ряд постов в этом же ведомстве. Наконец, новый глава ККИ выступал в качестве советника губернатора.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге новый начальник ГАТИ.
Фото: Правительство Петербурга
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