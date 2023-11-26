Интерьерный театр Петербурга подал заявление о банкротстве

Сумма долга перед городом превышает 6,4 миллиона рублей.

Интерьерный театр, один из старейших негосударственных театров Санкт-Петербурга, подал заявление о признании себя банкротом. Как сообщает издание "Деловой Петербург", учреждение культуры не смогло найти инвестора для погашения задолженности по аренде помещений на Невском проспекте.

Общая сумма долга перед городом составляет 6,4 миллиона рублей. Основным кредитором указан комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. В апреле 2024 года городские власти расторгли договор аренды с театром из-за систематической неуплаты. Попытка оспорить это решение в апелляционной инстанции не увенчалась успехом.

Основанный в 1988 году театр в настоящее время прекратил свою деятельность. На официальном сайте учреждения представлены 10 спектаклей из репертуара, некоторые из которых доступны для просмотра в онлайн-формате. Финансовые проблемы театра усугубились после проверок прокуратуры и Министерства юстиции в 2021 году, выявивших нарушения требований пожарной безопасности и несоответствие уставных документов действующему законодательству.

Ранее сообщалось, что экс-главу Адмиралтейского района будут судить за взятку в Петербурге.

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