Художественный руководитель Интерьерного театра рассказал о финансовых проблемах и попытках их решения

Художественный руководитель Интерьерного театра Николай Владимирович Беляк рассказал Piter.tv, почему организации пришлось обратиться за помощью к горожанам, как дела обстоят сейчас, а также вспомнил самый яркий момент из жизни театра.

В конце ноября художественный руководитель Интерьерного театра Николай Беляк, а также главный художник Марк Борнштейн и технический директор Фуат Самигуллин обратились в соцсетях к петербуржцам с просьбой о денежной помощи. В этом году театр остался без финансовой поддержки города. Собранные деньги пошли на оплату расходов по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выплату долгов по аренде, обязательным платежам и зарплатам. Piter.tv поговорил с Николаем Беляком и узнал, как театр живет сейчас.

О проблемах театра, труппе и пандемии коронавируса

Проблемы у театра, как и у многих петербургских организаций, начались из-за пандемии. В конце 2020 года труппу театра пришлось распустить. На сцене Интерьерного театра на Невском проспекте, 104, последний спектакль сыграли в декабре 2020 года. В начале 2021 года пару раз удалось сыграть спектакль "Кот в сапогах" в театре "Плоды просвещения". Последняя постановка там прошла в мае.

Все артисты либо получали деньги с продажи билетов, либо работали бесплатно. Сейчас в театре по собственной инициативе репетируют только два артиста. В штате осталось лишь несколько административных сотрудников: художественный руководитель, технический директор, главный художник и литературный сотрудник. Летом 2021 года организации запретили вести театральную деятельность в помещении на Невском из-за замечаний по пожарной безопасности.

Репертуар театра был выстроен на основе учебного репертуара студентов Академии театра. Сейчас зрители могут ознакомиться с шестью постановками в видеоверсии на сайте театра, три из них – детские.

У нас некоммерческий маленький зал на 80 мест. Во время пандемии был сначала запрет на спектакли, потом уменьшенное количество зрительских мест, поэтому мы не смогли продолжить. Многие актеры были иногородними, им нужно было на что-то жить, зарабатывать, мы вынуждены были расстаться с некоторыми из них. поделился Беляк

В прошлом году, когда проблемы еще не усугубились, театр решил осуществить пилотный запуск проекта "Петербург – город поэтов: звучащие адреса". В программу вошли более 20 акций, в ходе которых артисты читали стихи и знакомили участников с биографией поэтов в разных локациях города. Это решение позволило театру выйти за пределы стен дома №104 по Невскому проспекту и не зависеть от ковидных ограничений. Проект осуществили благодаря субсидии комитета культуры и за счет депутатской помощи. Однако денежные средства можно было потратить только на прокат репертуара, на постановки и проекты: содержать театр, платить аренду, зарплаты и так далее было нельзя. Театр уже тогда вынужден был выискивать средства.

В 2020 году мы выиграли конкурс, получили деньги и осуществили проект. В 2021 году мы три раза подавали заявку на конкурс субсидий в комитет, в частности на этот проект тоже, и нам отказали. отметил художественный руководитель

Ситуация ухудшилась в 2021 году: коронавирусные ограничения, отсутствие материальной поддержки – отказы в городском и федеральном финансировании, а затем и вовсе неожиданный поворот. Этим летом перед выборами в Законодательное собрание и Думу на Интерьерный театр написали жалобу. Проверка пришла глобальная, к счастью, специалисты не обнаружили ни одного пункта по жалобе, однако некоторые вещи привлекли внимание Минюста и пожарного надзора.

Как оказалось, театру давно предъявили список замечаний из 20 пунктов по пожарной безопасности. Несколько лет организация исправно выполняла и улучшала условия, существовала условная договоренность – театр должен исправить все нарекания, но может продолжить работу. Из-за проверки Интерьерный театр такой возможности лишился. По документам осталось всего лишь 9 пунктов, однако они финансово затратные – только на них необходимо 1,5 млн рублей, а уже накопились долги по аренде, ЖКХ, зарплатам и ежемесячным платежам.

Кроме того, необходимо привести юридические документы в соответствие с современным законодательством – подготовить новый устав, определить учредителей и реорганизовать театр в автономную некоммерческую организацию. Ко всему прочему, руководство надеется, что часть расходов по долгам на себя смогут взять учредители.

Именно это побудило руководство театра обратиться к горожанам за помощью.

У нас была договоренность с органами госнадзора, что мы постепенно их выполняем, но работаем, поскольку это очень дорогостоящие мероприятия. Нам каждый раз делали отсрочку. Нам осталось 9 пунктов из 20, чтобы их выполнить нам нужно около 1,5 млн рублей, но мы не могли такие деньги достать. Депутаты пытались нам помочь, найти деньги, писали письма в инстанции, но не получилось. Мы остались без финансовой поддержки. пояснил Николай Беляк

На вопрос о конкретном человеке, кто мог бы написать жалобу, Беляк уточнил, что знает его и даже видел фото в соцсетях. По мнению худрука, этот же горожанин написал на жалобу на кинофестиваль (предположительно Артдокфест) и на еще один театр. По мнению Николая Владимировича, театр привлек к себе внимание из-за желания провести выставку-продажу в поддержку политзаключенных "20.2" 13 июня. В результате она все-таки состоялась в пространстве "Ребра Евы", хотя и не без проблем.

Часть сотрудников брала личные кредиты и давала заем театру, какое-то время мы выплачивали налоги, погашали долги и прочее благодаря этим деньгам, у нас это зафиксировано, все официально. Театр оказался в очень тяжелом финансовом положении. сообщил Беляк

О попытках решить проблемы

Помимо попыток получить субсидии и гранты, руководство надеялось на компенсацию финансовых трат Смольным. Однако этого не произошло.

Губернатор и год назад обещал, что негосударственным театрам компенсируют затраты, но нам ничего не компенсировали. Накопились долги по жилищно-коммунальному хозяйству, зарплатам. Вот с такими итогами мы подходим к концу этого года. Именно это подтолкнуло нас обратиться к горожанам за помощью, чтобы остаться в этом помещении или может даже решить наши проблемы по пожарной безопасности. уточнил художественный руководитель

Николай Беляк рассказал, что горожане откликнулись очень активно и помогали, чем могли. По его словам, накопленной суммы оказалось недостаточно, чтобы погасить все долги. Помимо 1,5 млн рублей на пожарную безопасность, необходимо погасить долги по ЖКХ, аренде и другие.

Пошел большой поток, кто по 50 рублей, кто по 100. Это настоящие народные деньги, удивительно ответственно и важно. На эти деньги мы погасили часть долгов, ежемесячные платежи – интернет, телефон, частично маленькую сумму по ЖКХ, выплатили часть зарплат сотрудникам. Но собранных денег недостаточно для погашения всех долгов, люди же не миллионеры. Мы решили не писать конечную сумму, которая нам нужна, потому что это испугает людей – это большие суммы. пояснил худрук Интерьерного театра

Руководство надеется, что найдется меценат или инвестор, поскольку в свое время Интерьерный театр помогал и проводил имиджиальные программы для некоторых организаций и депутатов. Например, имиджиальная программа была сделана заводу имени Комсомольской правды (перерабатывает пластмассу, – прим. ред.), Театру.doc предоставили помещение во время гастролей. Долгое время театру помогали петербургские депутаты – Вишневский, Ковалев, Шишлов, Мельников.

Сейчас вынуждены распродавать костюмы нашего репертуара, которые представляют ценность, проделываем опись, потом будем выставлять их на платформы. Закрываться мы не собираемся. Планируем выставлять свои проекты на платформы краудфандинга, но пока мы не можем этого сделать, поскольку счет в банке перекрыт из-за долгов по ЖКХ. Как выплатим, так сразу будем искать финансирование. рассказал Николай Владимирович

Лишаться аренды здания на Невском, 104, руководство театра не хочет – место уже полностью переделано под театр, с ним связано много событий и воспоминаний. Чтобы делать проекты вне площадки, необходимо либо арендовать помещение (на это нет средств и команды), либо помещение должна предоставить заинтересованная организация (так уже было с театром "Плоды просвещения" и музеем Анны Ахматовой).

О дне рождении художественного руководителя и надеждах

Три года назад Интерьерный театр включил в список юбилейных программ день рождения главного художника Марка Борнштейна. Тогда комитет культуры помог театру отпраздновать его 75-летие: сделали большую выставку в Доме актера.

А в этом году мне исполняется 75 лет (19 декабря, – прим. ред.). И мы тоже, предполагая, что это может стать интересным событием и отчетом, решили попросить помощь провести большое представление и выставку в этом декабре. Несмотря на то, что существует традиция помогать художественным руководителям отмечать юбилей, учитывая, что я более 50 лет занимаюсь деятельностью, мне отказали. сообщил Беляк

Рассуждая о будущем разговоре с Piter.tv художественный руководитель театра Николай Беляк выразил надежду, что его ученики вернутся и продолжат работу с ним.

Если изменится климат, появятся финансовая возможность, то мои ученики, которые разъехались по разным городам и театрам, я убежден, вернутся и продолжат работу. Возможно, мы продолжим педагогическую деятельность, планы есть, но как все сложится – тяжело сказать. Также сменилась администрация в городе, она требует своих вещей каких-то. Николай Владимирович

Также театр продолжает готовить различные проекты – Пушкинские программы, ко дню рождения Петербурга, ко дню памяти Галины Старовойтовой и другие. Руководство не унывает и продолжает бороться за существование.

Напомним, Интерьерный театр был основан 8 июля 1988 года. Театр активно выступал в жизни Ленинграда и Петербурга, создавая различные проекты, спектакли, вечера.

В 1991 г. было положено начало созданию уникальной коллекции карнавальных костюмов по мотивам архитектурных памятников и городской скульптуры города. В 1997 году Интерьерный театр провел первый и последний настоящий карнавал, в котором участвовали более 100 тыс. жителей города. К сожалению, инициатива не получила продолжения.

В 2005 г. на базе театра был набран актёрский курс при СПбГАТИ, выпускники которого служили в театре. Интерьерный театр является соучредителем арт-центра "Пушкинская, 10", музыкального фестиваля "Три века русского романса", театрального фестиваля "Terra Incognita", посвящённого неизвестным явлениям в искусстве театра.

Текст: Анастасия Смирнова

Фото: Интерьерный театр