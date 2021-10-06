Депутат МО "Южно-Приморский" лишен мандата в Петербурге

К решению пришли на совете депутатов 31 октября.

Муниципального депутата МО "Южно-Приморский" Александра Часныка лишили мандата за прогулы заседаний после сентября 2022 года. Он уехал из России. Об этом пишет "Закс.Ру".

К решению пришли на совете депутатов 31 октября. Вопрос подняла Людмила Спиридонова, избранная от "Единой России". Глава МО Юрий Епифанцев призвал коллег более ответственно подойти к предложению и обратиться к Часныку за комментарием.

Депутат Валерий Веремейчик выступил против лишения мандата и подчеркнул, что Часнык участвовал в жизни округа. Присутствие на заседаниях, по его мнению, второстепенно.

Отметим, что сам Часнык просил о возможности участвовать в советах по видеосвязи. Ему отказали, поскольку на это нет "уважительной причины".

Накануне прокуратура Петербурга лишила мандатов восьмерых мундепов "Малой Охты".

Фото: прокуратура Петербурга