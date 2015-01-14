Лавров, Шойгу, Проценко и Шмелева отказались от думских мандатов

Всего в перечне отказавшихся находятся 60 представителей "ЕР".

Центральный избирательный комитет России получил заявления об отказе от мандатов депутатов Государственной Думы более чем от избранных 60 представителей "Единой России". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник во фракции.

В число отказавшихся от мандатов входят глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Остальные – главы субъектов страны, возглавлявшие региональные группы в партийном списке "ЕР".

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил, что лидеры предвыборного партийного списка фракции "Единая Россия" возглавят специально созданные комиссии в политическом объединении: Шойгу – комиссию по развитию Восточной Сибири, Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Проценко – комиссию по здравоохранению, Шмелева – комиссию по образованию и науке. Кроме того, руководящий пост достался уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой – комиссия по защите материнства.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, почему он не стал избираться в Госдуму или претендовать на место спикера нижней палаты парламента.

Фото: Piter.tv