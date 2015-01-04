Прокуратура лишила мандатов восемь мундепов "Малой Охты"

В результате прокурорской проверки установлено, что указанные мундепы не появлялись ни на одном заседании представительного органа МО без уважительной причины.

Прокуратура Красногвардейского района потребовала досрочного прекращения полномочий восьми муниципальных депутатов МО "Малая Охта" за систематические прогулы заседаний. Об этом пишет пресс-служба надзорного ведомства.

В результате прокурорской проверки установлено, что указанные мундепы не появлялись ни на одном заседании представительного органа МО без уважительной причины.

Отметим, что все лишёные полномочий депутаты были избраны от партии "Яблоко". Так, мандатов были лишены уехавший из страны Василий Кунин, Артём Голев, Алексей Калёнов, Феликс Началов, Виталий Никитин, Полина Сизова, Максим Халимовский и Вера Морозова.

Ранее мы сообщили о том, что организацию оштрафовали за взятку ветеринару.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга