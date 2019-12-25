Актер Владимир Машков отказался от думского мандата

Его мандат может быть передан директору Государственного музея А. С. Пушкина.

Актер Владимир Машков отказался от своего депутатского мандата от партии "Единая Россия". Центральный избирательный комитет России может передать его директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву. Это следует из постановления ЦИК.

Мандат к российскому актеру достался от директора Театра наций Марии Ревякиной. Она шла в московских списках под девятым номером, а Машков – под десятым. В итоге актер, как и Ревякина, отказался от работы в Государственной думе.

Напомним, выборы в Государственную Думу прошли с 17 по 19 сентября. Партия "Единая Россия" победила на парламентских выборах и получила 234 мандата. На втором месте – 57 мандатов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР – 21 мандат. Кроме перечисленных политических объединений в Думу проходят "Справедливая Россия – за правду" и "Новые люди", которые получили 27 и 13 мандатов соответственно.

Также в Думу прошли партии "Гражданская платформа","Родина" и "Партия роста". У каждой их них по одному месту. Также в нижнюю палату вошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам.

Ранее эксперты прокомментировали слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой о клеветнических материалах в СМИ про выборы.

Фото: Instagram/actormashkov