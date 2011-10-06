Эксперты прокомментировали слова Памфиловой о клеветнических материалах в СМИ про выборы

ЦИК будет подавать иски непосредственно на самих авторов, а не СМИ.

Глава ЦИК Элла Памфилова сказала о том, что комиссия не будет подавать в суд на СМИ за "заведомую ложь и клевету" про выборы в России. Судиться намерены с самими авторами. Новость об этом прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Памфилова рассказала, что деньги, которые будут взысканы по итогам судов, направят на благотворительность.

Эксперты считают, что решение ЦИК справедливо, но в нем есть и минусы. Персонализация ответственности позволит избежать масштабизации конфликта со СМИ. При этом эксперты считают, что большинство журналистов — не вольные художники, а исполнители редакционной политики. Кроме того, персонализировать ответственность авторов анонимных Telegram-каналов будет непросто.

Фото: ЦИК РФ