Политологи рассказали о причинах отказа Михайловой от роли кандидата в губернаторы

Эксперты предполагают, что выход Марии Михайловой из предвыборной гонки на пост губернатора Санкт-Петербурга может быть только началом карьеры успешного политика и бизнесмена.

В прошлую пятницу, 28 июня стало известно, что кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии "Родина", Мария Михайлова снялась с выборов. Свое решение она прокомментировала в своем телеграм-канале. Михайлова отметила, что обладает "уникальными компетенциями в сфере цифровизации города", однако, подчеркнула:

Тем не менее я также понимаю, насколько важны и старые традиционные подходы к управлению городом, которые зарекомендовали себя годами и даже десятилетиями. В этой связи я приняла решение присоединиться к команде действующего губернатора Петербурга Александра Беглова и поддержать его в предвыборной кампании. Мария Михайлова, экс-кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии "Родина"

Стоит отметить, что кампания Михайловой действительно была весьма оригинальной. Будучи главой Петербургского технопарка ИнФинТех, она в основу своей предвыборной программы поставила цифровизацию городского хозяйства во всех сферах, в которых это только возможно. От услуг ЖКХ до контроля трудовых мигрантов. При этом, Михайлова делала упор на то, что цифровизация – это не самоцель, но максимально эффективное средство для регулирования процессов функционирования города.

К слову, ряд экспертов нашли это весьма интересным и оригинальным ходом. Так, член Российской ассоциации политических консультантов, политический психолог, политтехнолог, специалист по PR Юлия Милешкина, отвечая на вопрос корреспондента "ПитерТВ", кого она читает наиболее интересным кандидатом на предстоящих губернаторских выборах, заявила:

Последний интересный кандидат снялся на прошлой неделе. Ее зовут Мария Михайлова, и она представляла финансово-айтишный сектор и была несколько свежим дыханием в потенциальном величине, который формируется на выборах губернатора города Санкт-Петербурга. Остальные кандидаты не ведут активную деятельность, и маловероятно, что будут ее вести. Юлия Милешкина, член Российской ассоциации политических консультантов, политический психолог, политтехнолог, специалист по PR

Комментируя решение Михайловой примкнуть к команде губернатора, эксперт отметила:

Я думаю, что у Марии есть существенные политические амбиции… Я думаю, что, войдя в коллаборацию с Александром Дмитриевичем Бегловым, она в этом смысле удовлетворяет свои политические амбиции, получает возможность, вероятнее всего, чтобы ее кандидаты, ее команда как минимум не вызывали сопротивления у действующей власти, отторжения, а чем она будет заниматься, трудно сказать. Юлия Милешкина, член Российской ассоциации политических консультантов, политический психолог, политтехнолог, специалист по PR

Кстати, интересно, что на момент подачи подписей муниципальных депутатов и регистрации кандидатов, Мария Михайлова, согласно независимыми опросам общественного мнения заняла бы второе место в избирательной кампании с 14% голосов. Беглов на тот момент получил бы электоральную поддержку в 36%.

Прогнозируя дальнейшее политическое будущее Марии Михайловой, директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников подчеркнул:

Возможно, она видит свою дальнейшую карьеру, свой дальнейший социальный лифт, свой карьерный лифт в каком-то ином направлении. Сейчас уже, возможно, ведутся переговоры или, наоборот, поступили какие-то предложения. И она дальше будет работать в рамках заявленной ей программы, но в какой-то новой должности. Это прекрасно. Это значит, что она очень быстро, даже на самом старте кампании, успела показать свою компетенцию и получила новые возможности для развития. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, политолог

При этом эксперт отметил, что ситуация со снятием кандидатуры абсолютно нормальная и даже играет в пользу человека — лучше сдать подписи и красиво сняться. Просто отдельные кандидаты даже собрать эти самые подписи не могут и потом ведут себя в публичном пространстве именно, что "не очень красиво".

О том, что Мария Михайлова не исчезнет с политической арены Петербурга и о том, что решение сняться с выборов было продиктовано конструктивными соображениями, косвенно свидетельствует тот факт, что она публично заявила о сотрудничестве с командой действующего губернатора. Значит, в этой команде ей нашлось довольно важное место.

Указывает на такую возможность и Дмитрий Солонников, отвечая на вопрос про "внешние обстоятельства", которые могли побудить кандидата снять свою кандидатуру:

Смотрите, внешние обстоятельства — это ей (Михайловой) предложили новое достойное место работы. Не знаем, какое оно может быть. Вот понятные внешние обстоятельства. Бывший кандидат, интересный политик, перешла на новое место работы и таким образом уже реализовала тот потенциал, который у нее был в рамках этой кампании.

Что касается политического аспекта, то такой отказ от продолжения гонки в пользу другого кандидата – это еще и переориентация своего электората. А 14% голосов – это очень солидный процент, который, может и не решает исход всей кампании, но точно существенно добавляет легитимности кандидату на губернаторский пост. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, политолог

Ну, а если говорить про избирателей, которым оказалась близка идея "цифровизации" от Марии Михайловой, то есть мнение, что ряд её идей петербуржцы увидят воплощенными в жизнь, поскольку это действительно интересная программа, которую тот же Беглов вполне может взять на вооружение уже для себя. Тем более, что и специалист по внедрению таких решений в команде у него теперь есть.

Фото: Telegram / Мария Михайлова RC