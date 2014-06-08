Мария Михайлова: цифровизация для всех возрастов – путь к процветающему Петербургу

Мария Михайлова начала свое выступление с утверждения, что цифровизация — это не просто модное слово, а реальный инструмент для повышения эффективности управления городом.

Вчера в пресс-центре "АиФ-Петербург" состоялась пресс-конференция, на которой кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Мария Михайлова представила свою предвыборную программу. Бизнес-леди, представляющая партию "Родина", уверена, что цифровизация сможет кардинально изменить городской уклад и решить многие накопившиеся проблемы, если уделить особое внимание обучению и интеграции старшего поколения в цифровую среду.

Цифровизация как путь к эффективному управлению

Мария Михайлова начала свое выступление с утверждения, что цифровизация — это не просто модное слово, а реальный инструмент для повышения эффективности управления городом:

Цифровизация — это кардинально новый подход к управлению городом. Это прикладной инструмент, который решит уже имеющуюся проблему. Например, повысит качество уборки в городе. К сожалению, каждую зиму Петербург погрязает в снеге, службы не справляются. Но если создать цифровую платформу, которая будет сочетать несколько направлений (управление подрядчиками, жалобы жителей), то реально будет отследить и качество уборки, и убрать коррупционный момент при выборе подрядных организаций и закупок. Петербуржцы сразу заметят результат, я это гарантирую, – заявила Мария Михайлова.

Создание цифровой экосистемы

Кандидат в губернаторы подчеркнула, что цифровизация не должна ограничиваться созданием сайтов или мобильных приложений. Важно создать полноценную экосистему, которая будет функционировать на долгие годы вперед.

Специалистов для разработки такого софта найти просто — в Петербурге немало хороших айтишников. А вот управленцев, которые могут дать грамотное техническое задание и разработать план внедрения, почти нет. Нам нужно не просто создать сайт, а обеспечить полноценное внедрение технологий в каждый аспект городской жизни, — заявила она.

Обучение старшего поколения

Особое внимание на пресс-конференции было уделено вопросу обучения старшего поколения. Кандидат в губернаторы уверена, что цифровизация должна быть доступной для всех жителей города, независимо от их возраста:

Во-первых, важно понять, что цифровизация — это не отдельная самостоятельная отрасль, существующая в отрыве от всего — не "самоцель". Это не монстр какой-то, надвигающийся на нас с целью поработить и намеренно изменить наши привычки. Это всего лишь прикладной инструмент, который способен эффективно решить проблемы города. А эти проблемы важно решить всем — и молодым, и людям в возрасте. Сегодня для нас доступны новые возможности, при помощи которых мы можем решать свои задачи быстрее и четче, высвобождая время, которое раньше тратили в очередях, за заполнением и отправкой документов и т.д., — для себя самих. Это осознание помогает легче принять цифровизацию, которая в любом случае наступает все ближе, и использовать ее легко и во благо.

Цифровизация в медицине и дорожном хозяйстве

Мария Михайлова также отметила, что современные технологии помогут улучшить состояние медицины и дорожного хозяйства:

Медицина, ремонт дорог и даже проблема с самокатами — эти и другие вопросы мы намерены решить с помощью современных технологий. Старшее поколение, которое не всегда может разобраться в нововведениях, мы намерены обучать на краткосрочных курсах.

Проекты цифровой экосистемы

Михайлова рассказала, что многие проекты цифровой экосистемы будут направлены на улучшение инфраструктуры города и не потребуют активного участия граждан:

Большая часть цифровой экосистемы, которую я предлагаю построить и внедрить в Санкт-Петербурге, вообще не имеет отношения к жителям и не будет видна им. Например, цифровая платформа по управлению уборкой предназначена для использования соответствующими должностными лицами, жители же видят конечный результат — чистый город, убранный качественно и в срок.

Простота и доступность для пользователей

Кандидат в губернаторы подчеркнула, что цифровые платформы должны быть максимально простыми и понятными для пользователей:

Среда для пользователя должна быть максимально простой и понятной. Это вопрос грамотной проработки, которая во многом зависит от того, насколько команда, внедрявшая платформу, имеет реальный опыт не только создания, но внедрения ИТ-продуктов для населения. Поддержка таких продуктов — это непрекращающийся процесс с получением обратной связи "с полей" и улучшениями. Кроме того, необходимо сопровождать такие платформы простым обучением, понятным людям любых возрастов.

Перспективы и опыт

Мария Михайлова уверена, что Санкт-Петербург имеет потенциал стать лидером в области цифровизации среди российских городов.

Мы имеем такой опыт, и скажу на 100% — это работает! Мы с командой каждый день видим, как к нашим коммерческим сервисам присоединяются тысячи людей, в том числе, преклонного возраста, и успешно ими пользуются! Работа с разными возрастными группами — это просто часть общей концепции цифровизации, в которой должно быть все — и легкое обучение, и практика, и постоянная информационная поддержка. Уверена, жители нашего города имеют отличный потенциал стать самыми прогрессивными в стране, и возраст тут совершенно не помеха!, – заявила Мария Михайлова.

Пресс-конференция Марии Михайловой продемонстрировала ее серьезный настрой на внедрение цифровых технологий в управление Санкт-Петербургом. Ее уверенность в том, что цифровизация сможет решить многие городские проблемы, и готовность обучать всех горожан, включая старшее поколение, внушает надежду на успешное будущее города.

Фото: ВКонтакте/ Мария Михайлова