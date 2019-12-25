В поселке Александровская "заминировали" избирательный участок №1992

На участке №1992 нашли записку с сообщением, что помещение заминировано.

В пятницу, 17 сентября, в Пушкинском районе Петербурга в поселке Александровская на избирательном участке №1992 нашли записку с сообщением, что помещение заминировано. Об этом сообщает член Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

По данным "Фонтанки", очевидец Максим Тихонов сообщил, что после того, как нашли записку всех начали эвакуировать. Один мужчина пытался уйти с участка вместе с толстой пачкой бюллетеней, которую спрятал под курткой. На выходе его попыталась остановить девушка, но мужчина грубо ее оттолкнул и вышел.

По словам члена Горизбиркома Юрия Кузьмина, представителями МВД, которые там дежурили, он был оставлен и сразу же бюллетени были возвращены назад. Они были не испорчены, их количество было таким же.

Напомним, на избирательном участке №1991 лжеминеры отправили анонимную записку об угрозе взрыва в Пушкинском районе. Инцидент произошел также в пятницу, 17 сентября.

Ранее в Петроградском районе предотвратили попытку вброса бюллетеней.

Фото: Piter.tv

