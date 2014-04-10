Шутники "заминировали" избирательный участок в Пушкине

Здание проверили сотрудники полиции. Ничего опасного они не обнаружили.

Лжеминеры отправили анонимную записку об угрозе взрыва в избирательном участке № 1991 в Пушкинском районе. Инцидент произошел в пятницу, 17 сентября. Об этом сообщили на портале "Деловой Петербург".

Сотрудники Росгвардии эвакуировали людей и проверили здание на предмет взрывных устройств. Однако ничего опасного они не нашли.

Напомним, что с пятницу по воскресенье (17-19 сентября) в Северной столице проходят выборы депутатов в Госдуму и ЗакС. Горожане могут проголосовать в одном из 25 округов. Чтобы принять участие в политическом мероприятии, нужно прийти в избирательный участок с паспортом гражданина РФ или заменяющим его документом. Отметим, что голосование в Северной столице проходит в очном формате, избирательные участки работают с 8 утра до 20 часов вечера.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на избирательном участке в Петербурге задержали мужчину в костюме бюллетеня.

Фото: Piter.tv