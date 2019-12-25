В Петроградском районе предотвратили попытку вброса бюллетеней

По словам Кузьмина, это "здорово, что такая работа идёт, и подобные попытки будут пресекаться в дальнейшем".

В субботу, 18 сентября, в Петроградском районе Петербурга предотвратили попытку вброса бюллетеней на избирательном участке. Об этом рассказал член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Кузьмин отмечает, что на избирательных участках пресекают попытки вбросов. Это происходит благодаря взаимодействию и профессиональной работе как правоохранительных органов, так и избирательных комиссий, участковых и территориальных. Так, в пятницу, 17 сентября, в Центральном районе была предотвращена такая попытка. По словам Кузьмина, это "здорово, что такая работа идёт, и подобные попытки будут пресекаться в дальнейшем".

Кроме этого, горизбирком Петербурга объяснил работу комплекса автоматической обработки бюллетеней. Так, они работают в специальном режиме все три дня голосования и из него не перекладывают бюллетени в сейф-пакеты. Он добавил, что "это абсолютно законно".

Ранее горизбирком предоставил данные по явке на выборах в Петербурге.

Фото: Piter.tv