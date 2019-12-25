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Марк Тишман в образе Белого Орла покинул шоу "Маска" на НТВ
Сегодня, 8:34
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Alena_Zinovieva

Марк Тишман в образе Белого Орла покинул шоу "Маска" на НТВ

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Жюри и предположить не могли, что в этом костюме выступает именно этот певец.

В воскресенье, 11 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел девятый выпуск шоу "Маска". В этот раз жюри решили разоблачить Белого Орла.

Регина Тодоренко перечислила имена всех звезд, которые звучали по поводу этого участника. Жюри считали, что в костюме Белого Орла выступает Игорь Верник, Джигурда, Гоша Куценко, Оскар Кучера, Камиль Ларин, Николай Трубач и даже Дмитрий Харатьян. Однако никто не мог предположить, что Белом Орлом окажется певец Марк Тишман.

Когда артист снял маску, жюри оказались в шоке, а Филипп Киркоров и вовсе рухнул на кресло со словами "Не может быть!".

Ранее очевидец рассказал о неприязненных отношениях участников шоу "Маска".

Фото: Instagram / marktishman

Теги: марк тишман, нтв, шоу маска
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

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