Юля Паршута и Марк Тишман на Roof Place

Концерт пройдет 21 июля на площадке Roof Place. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В Петербурге в честь 130-летия со дня рождения Маяковского выступят Юля Паршута и Марк Тишман. Они представят программу "Любил Маяковский". Зрители насладятся красивыми и проникновенными композициями исполнителей. Музыкальный вечер пройдет на свежем воздухе.

В этот закатный вечер артисты исполнят песню "Маяковский", которая покорила всевозможные чарты. Также зрители услышат и многие другие любимые композиции.

Юля Паршута — певица и актриса, звезда шоу "Маска", "Один в Один", "Шоумаскгоон". Она снимается во многих телевизионных проектах.

Марк Тишман — артист, певец, автор, обладатель "Золотого граммофона" и лауреат "Песни года".

Фото: предоставлено организатором