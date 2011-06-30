Юля Паршута и Марк Тишман на Roof Place

В Петербурге в честь 130-летия со дня рождения Маяковского выступят Юля Паршута и Марк Тишман. Они представят программу "Любил Маяковский". Зрители насладятся красивыми и проникновенными композициями исполнителей. Музыкальный вечер пройдет на свежем воздухе.
В этот закатный вечер артисты исполнят песню "Маяковский", которая покорила всевозможные чарты. Также зрители услышат и многие другие любимые композиции.
Юля Паршута — певица и актриса, звезда шоу "Маска", "Один в Один", "Шоумаскгоон". Она снимается во многих телевизионных проектах.
Марк Тишман — артист, певец, автор, обладатель "Золотого граммофона" и лауреат "Песни года".
Фото: предоставлено организатором
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