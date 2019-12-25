Очевидец рассказал о неприязненных отношениях участников шоу "Маска"

Один из очевидцев рассказал "Собеседнику", что происходит за кулисами шоу "Маска" на НТВ. Никто из участников не знает, кто скрывается под какой маской, однако они пересекаются перед самим шоу, например, в лифте.
"Порой доходит до абсурда. Если кто-то помашет другому рукой, чтобы поприветствовать, другой может запросто отвернуться", - рассказал очевидец.
При этом гримерки на проекте находятся в разных местах. Все сделано так, чтобы звезды не столкнулись друг с другом.
По мнению собеседника издания, самыми неприветливыми на проекте являются девушки. Они боятся, что их разгадают, и почти ни с кем не контактируют. Также участникам даже за кулисами запрещено говорить своими голосами. Из-за этого все молчат. Очень остро чувствуется конкуренция, потому что никто не хочет покидать проект.
Съемки шоу длятся несколько часов. В каждой гримерке накрыт стол с едой, если участник шоу проголодается.
Ранее ведущий шоу "Маска" на НТВ рассказал, что все участники поют под фонограмму. Выступать в костюмах, вес которых достигает 20 кг, очень сложно, а тем более петь в них.
Фото: ntv.ru
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