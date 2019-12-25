Ведущий шоу "Маска" на НТВ раскрыл всю правду о проекте

Он заявил, что все участники выступают под фонограмму, и это не секрет.

Ведущий шоу "Маска" на НТВ Вячеслав Макаров по итогам седьмого выпуска традиционно вышел в прямой эфир в Instagram, в котором раскрыл некоторые подробности о проекте. В частности, ведущий утвердительно ответил на самый популярный вопрос телезрителей: выступают ли участники под фонограмму.

"Да, все участники выступают под фонограмму, и никто из этого секрета не делает", - отметил Макаров, добавив, что выступать в костюмах, вес которых достигает 20 кг, очень сложно, а тем более петь в них.

Кроме того, ведущий рассказал, как удается сохранить тайну разоблачения до выхода программы в эфир. В первом сезоне из-за пандемии коронавируса зрителей не приглашали в студию, и все было намного проще. На этот раз они задействованы в съемках программы. Чтобы результаты разоблачения остались в секрете до определенного времени, зрителей выводят из студии перед тем, как участник снимает маску.

"Зрители реально после того, как посмотрят программу, начинают все сливать в интернет, писать комментарии зачем-то, хвастаться тем, что они знают. Поэтому это самое логичное и правильное решение – выводить зрителей из зала именно в момент снятия маски", - объяснил Макаров.

Очередной выпуск шоу "Маска" вышел на НТВ 28 марта. На этот раз жюри рассекретили участника, выступавшего в костюме Солнца. Оказалось, что под этой маской скрывалась Марина Кравец. Для Макарова уход фаворита сезона стал настоящей драмой. Он не смог сдержать эмоций и даже пустил скупую мужскую слезу.

Фото: кадр из шоу "Маска" на НТВ