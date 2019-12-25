Юмористка Марина Кравец скрывалась в костюме Солнца в шоу "Маска" на НТВ

В воскресенье, 28 марта, на телеканале НТВ вышел очередной выпуск шоу "Маска". В этот раз члены жюри решили рассекретить участника, выступавшего в костюме Солнца. Оказалось, что под этой маской пряталась 36-летняя участница Comedy Club Марина Кравец. Таким образом, информация, слитая в сеть, оказалась просто слухами. Многие думали, что в костюме Солнца выступает Елена Терлеева.
С начала выхода второго сезона передачи Кравец исполнила семь песен. Большинство телезрителей утверждают, что узнали артистку сразу. В свою очередь Филипп Киркоров заявил, что впервые увидел в Марине певицу и задал ей вопрос: почему до сих пор нет альбома.
"Для меня этот проект открыл. Открыл вас", - отметил Киркоров.
Кроме того, председатель членов жюри спросил у артистки, не хочет ли она поехать на "Евровидении" в 2022 году. На что она ответила: "Если сделаю шенген – почему нет".
Ранее телеведущая Регина Тодоренко рассказала о страстях на шоу "Маска".
Фото: Instagram / marinakravets
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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