  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Юмористка Марина Кравец скрывалась в костюме Солнца в шоу "Маска" на НТВ
Сегодня, 8:30
90
Alena_Zinovieva

Юмористка Марина Кравец скрывалась в костюме Солнца в шоу "Маска" на НТВ

0 0

Члены жюри остались в восторге от вокала артистки.

В воскресенье, 28 марта, на телеканале НТВ вышел очередной выпуск шоу "Маска". В этот раз члены жюри решили рассекретить участника, выступавшего в костюме Солнца. Оказалось, что под этой маской пряталась 36-летняя участница Comedy Club Марина Кравец. Таким образом, информация, слитая в сеть, оказалась просто слухами. Многие думали, что в костюме Солнца выступает Елена Терлеева.

С начала выхода второго сезона передачи Кравец исполнила семь песен. Большинство телезрителей утверждают, что узнали артистку сразу. В свою очередь Филипп Киркоров заявил, что впервые увидел в Марине певицу и задал ей вопрос: почему до сих пор нет альбома.

"Для меня этот проект открыл. Открыл вас", - отметил Киркоров.

Кроме того, председатель членов жюри спросил у артистки, не хочет ли она поехать на "Евровидении" в 2022 году. На что она ответила: "Если сделаю шенген – почему нет".

Ранее телеведущая Регина Тодоренко рассказала о страстях на шоу "Маска".

Фото: Instagram / marinakravets

Теги: марина кравец, нтв, шоу маска
Категории: Музыка, Культура, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
evinosov
Сегодня 8:55

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Номер моей кaрты: 5342 5101 4904 3998

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии