Юмористка Марина Кравец скрывалась в костюме Солнца в шоу "Маска" на НТВ

Члены жюри остались в восторге от вокала артистки.

В воскресенье, 28 марта, на телеканале НТВ вышел очередной выпуск шоу "Маска". В этот раз члены жюри решили рассекретить участника, выступавшего в костюме Солнца. Оказалось, что под этой маской пряталась 36-летняя участница Comedy Club Марина Кравец. Таким образом, информация, слитая в сеть, оказалась просто слухами. Многие думали, что в костюме Солнца выступает Елена Терлеева.

С начала выхода второго сезона передачи Кравец исполнила семь песен. Большинство телезрителей утверждают, что узнали артистку сразу. В свою очередь Филипп Киркоров заявил, что впервые увидел в Марине певицу и задал ей вопрос: почему до сих пор нет альбома.

"Для меня этот проект открыл. Открыл вас", - отметил Киркоров.

Кроме того, председатель членов жюри спросил у артистки, не хочет ли она поехать на "Евровидении" в 2022 году. На что она ответила: "Если сделаю шенген – почему нет".

Ранее телеведущая Регина Тодоренко рассказала о страстях на шоу "Маска".

Фото: Instagram / marinakravets