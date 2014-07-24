Марина Кравец: "Скоро начнется серьезная битва не на жизнь, а на смех"

На канале ТНТ продолжается юмористическое шоу "Лига городов", где лучшие команды поборются за приз в 10 млн рублей. Помогать командам оттачивать мастерство в юморе будут звездные жюри. Редакция пообщалась с телеведущей Мариной Кравец, которая выступает наставником в шоу, о критериях выбора при отборе команд.

В первом выпуске шоу "Лига городов" вы выбрали команду из Санкт-Петербурга "Негоден". Расскажите, пожалуйста, чем именно ребята вас зацепили?

Очень славная и симпатичная команда. Парни с математическим складом ума и это видно невооруженным глазом. Если серьёзно, у ребят в арсенале есть хорошие мысли в текстах, нетривиальные ходы и нативная актерская подача. Все в целом смотрится органично и интересно.

Кажется, что шутки команды попадали больше всего именно в вас. Сыграла ли роль какая-то санкт-петербургская солидарность? Или, может, особое петербургское чувство юмора?

В этом плане, нет, не сыграла солидарность. Если бы эти парни были из другого города, я бы все равно обратила на них внимание. Но интеллигентность в их юморе однозначно присутствует, это сильно импонирует. И, конечно, приятно, что нас роднит еще и Санкт-Петербург, но это не было основным критерием при выборе.

До выступления ребята сказали, что хотели бы в команду именно к вам. Вас это удивило? В чём вы видите потенциал для роста команды?

Это стало для меня приятным сюрпризом! Что касается дальнейшей творческой работы с ребятами, очень хочется сохранить их самобытность и естественность, они подкупают весь зал своей нарочитой наивностью, обаянием и очень неглупыми шутками. Но! Важно не забывать, что в моей команде ещё 7 ярких коллективов, и скоро начнется серьёзная битва не на жизнь, а на смех. Команды одного наставника будут участвовать в дуэлях между собой и ничьей не будет, таковы правила. Мне тоже будет нелегко принимать решение.

По сути 7 из 8 команд каждого из наставников покинут проект, но у каждой есть шанс запомниться своими выступлениями, дойти до финала и забрать приз.

Я искренне желаю успехов всем командам! Не только своим! Очень надеюсь, что для многих ребят "Лига городов" станет отличным стартом в творческой профессиональной жизни и мы откроем несколько настоящих звёзд!

Фото: ТНТ