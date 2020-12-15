Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о страстях на шоу "Маска"

Она едва не проговорилась, кто скрывается под одной из масок.

Телеведущая Регина Тодоренко показала своим подписчикам в Instagram закулисье шоу "Маска" на НТВ. Она опубликовала в Stories видео, на котором предстала в новом образе.

"Друзья мои, у нас тут такие, конечно, баталии! Страсти! Если б вы знали, кто скрывается под маской", - заявила Тодоренко с восторгом, а затем прикрыла рот ладошкой, чтобы не проговориться.

Рядом с ней в этот момент стояли еще двое членов жюри "Маски" – Валерия и Тимур Родригез. Они также не смогли скрыть своих эмоций.

Второй сезон шоу "Маска" стартовал на НТВ 14 февраля. В программе принимают участие 14 человек: Банан, Белый Орел, Единорог, Заяц, Неваляшка, Змея, Крокодил, Лама, Носорог, Розовая Пантера, Солнце, Пингвин, Черная Пантера и Ананас. Имена трех последних уже раскрыты.

Видео: Instagram / reginatodorenko