Дочь телеведущего Романа Будникова спровоцировала новый скандал на шоу "Голос"

Дочь ведущего программы "Доброе утро" на Первом канале Романа Будникова Александра вызвала новые споры среди зрителей шоу "Голос". Девушка принимала участие в программе на общих условиях, однако все равно не избежала критики.
На слепых прослушиваниях Александра исполнила песню певца Alekseev "Пьяное солнце". Наставники шоу один за другим повернулись к молодой артистке и выразили бурные эмоции по поводу ее выступления.
Зрители же заподозрили девушку в злоупотреблении связями. Они не поверили в ее талант и отметили ее слабый вокал. Актер Станислав Садальский и вовсе назвал Александру Будникову "очередной дочерью Алсу", напомнив о недавнем скандале с подтасовкой голосов.
Подписчики артиста в Instagram поддержали его точку зрения. Они написали, что с таким подходом "Голос" может вообще оказаться без зрителей.
Ранее мы писали, что победительница шоу "Голос" пожертвует выигрыш на борьбу с коронавирусом.
Видео: Instagram / alexabudnii
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