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Дочь телеведущего Романа Будникова спровоцировала новый скандал на шоу "Голос"

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Жюри конкурса обвинили в предвзятости, а девушку назвали "очередной дочерью Алсу".

Дочь ведущего программы "Доброе утро" на Первом канале Романа Будникова Александра вызвала новые споры среди зрителей шоу "Голос". Девушка принимала участие в программе на общих условиях, однако все равно не избежала критики.

На слепых прослушиваниях Александра исполнила песню певца Alekseev "Пьяное солнце". Наставники шоу один за другим повернулись к молодой артистке и выразили бурные эмоции по поводу ее выступления.

Зрители же заподозрили девушку в злоупотреблении связями. Они не поверили в ее талант и отметили ее слабый вокал. Актер Станислав Садальский и вовсе назвал Александру Будникову "очередной дочерью Алсу", напомнив о недавнем скандале с подтасовкой голосов.

Подписчики артиста в Instagram поддержали его точку зрения. Они написали, что с таким подходом "Голос" может вообще оказаться без зрителей.

Ранее мы писали, что победительница шоу "Голос" пожертвует выигрыш на борьбу с коронавирусом.

Видео: Instagram / alexabudnii

Теги: первый канал, скандал, шоу голос
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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